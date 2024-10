Biccy.it - Priscilla punge le madrine dei Pride: “Troppo impegnate per esprimersi sulla GpA”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La gestazione per altri in Italia è diventata reato universale grazie a una legge proposta da Fratelli d’Italia e votata dalla maggioranza del Senato e della Camera. Una legge che ha scontentato tutti i partiti dell’opposizione (la reazione più dura è stata probabilmente quella di Alessandra Maiorino del M5S che l’ha definita obbrobrio giuridico) e anche la comunità LGBT+. Fra gli esponenti della comunità una persona che si è esposta pubblicamente è stata, host di Drag Race Italia, che ha attaccato in maniera diretta tutte “le variedei” e le varie “icone gay elette dalla stessa comunità” che non hanno detto nulla in merito alla legge passata “le variedeie le varie icone gay elette dalla stessa comunità LGBTQIA+ perpubblicamentevergognosa decisione del Senato in merito alla GPA.