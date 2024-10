Pnrr, riunione del tavolo tecnico di monitoraggio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto, stamane presso la Sala Giunta di Palazzo Mosti, il tavolo tecnico di monitoraggio con i dirigenti dei settori impegnati nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del Piano di ripresa e resilienza. “Al fine di dare tempestivo riscontro – spiega il il vicesindaco con delega al coordinamento del Pnrr Francesco De Pierro – ad un’istanza ufficiale pervenuta dalla Prefettura di Benevento, abbiamo immediatamente convocato la cabina di regia e monitoraggio, già attiva e che si riunisce con periodica cadenza, sui progetti del Piano di ripresa e resilienza. E’ emerso che tutti i settori sono nella piena fase operativa di messa a terra, al fine di concretizzare la considerevole mole di risorse intercettata dall’Amministrazione Mastella a valere su Next Generation Eu. Anteprima24.it - Pnrr, riunione del tavolo tecnico di monitoraggio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto, stamane presso la Sala Giunta di Palazzo Mosti, ildicon i dirigenti dei settori impegnati nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del Piano di ripresa e resilienza. “Al fine di dare tempestivo riscontro – spiega il il vicesindaco con delega al coordinamento delFrancesco De Pierro – ad un’istanza ufficiale pervenuta dalla Prefettura di Benevento, abbiamo immediatamente convocato la cabina di regia e, già attiva e che si riunisce con periodica cadenza, sui progetti del Piano di ripresa e resilienza. E’ emerso che tutti i settori sono nella piena fase operativa di messa a terra, al fine di concretizzare la considerevole mole di risorse intercettata dall’Amministrazione Mastella a valere su Next Generation Eu.

