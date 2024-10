Ordine degli Infermieri di Benevento: Francesca Olivieri è la nuova presidente con la lista “Libera” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancesca Olivieri è la nuova presidente dell’Ordine degli Infermieri di Benevento. La sua lista ” Libera” ha battuto la lista “Insieme” del presidente uscente Massimo Procaccini nel corso della quattro giorni elettorale appena conclusa nei seggi di via Caggiano a Benevento e nella biblioteca comunale a Montesarchio. Hanno votato in 1090. La lista guidata da Olivieri l’ha spuntata con 543 voti mentre quella “Insieme” ha ottenuto 455 preferenze. Molte le schede annullate. Il neo consiglio direttivo dell’Ordine ha affidato la carica di presidente alla dottoressa infermiera Francesca Olivieri. La carica di vicepresidente alla dottoressa infermiera Caterina Maria Volpe. La carica di segretario ad Antonietta Chiarizio. Tesoriere Rita Ciampi. Anteprima24.it - Ordine degli Infermieri di Benevento: Francesca Olivieri è la nuova presidente con la lista “Libera” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoè ladell’di. La sua” ha battuto la“Insieme” deluscente Massimo Procaccini nel corso della quattro giorni elettorale appena conclusa nei seggi di via Caggiano ae nella biblioteca comunale a Montesarchio. Hanno votato in 1090. Laguidata dal’ha spuntata con 543 voti mentre quella “Insieme” ha ottenuto 455 preferenze. Molte le schede annullate. Il neo consiglio direttivo dell’ha affidato la carica dialla dottoressa infermiera. La carica di vicealla dottoressa infermiera Caterina Maria Volpe. La carica di segretario ad Antonietta Chiarizio. Tesoriere Rita Ciampi.

