Nuovi "aiuti" militari Usa all'Ucraina per 425 mln $, e l'Italia nega il visto alla Russia per un convegno rimediando una brutta figura (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua il finanziamento di Washington della guerra in Ucraina, e intanto l'Italia rimedia l'ennesima figura pessima Così leggo sulle pagine digitali de "Il giornale d'Italia": "Ucraina, Nuovi “aiuti” Usa da 425mln $, rifiutato visto alla Russia per congresso aerospaziale a Milano, Mosca: “I Ilgiornaleditalia.it - Nuovi "aiuti" militari Usa all'Ucraina per 425 mln $, e l'Italia nega il visto alla Russia per un convegno rimediando una brutta figura Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua il finanziamento di Washington della guerra in, e intanto l'rimedia l'ennesimapessima Così leggo sulle pagine digitali de "Il giornale d'": "” Usa da 425mln $, rifiutatoper congresso aerospaziale a Milano, Mosca: “I

Ucraina - nuovi “aiuti” Usa da 425mln $ - rifiutato visto alla Russia per congresso aerospaziale a Milano - Mosca : “Indignati con Italia" - Nel nuovo “pacchetto di aiuti” Usa all'Ucraina sono compresi anche “nuovi sistemi di difesa aerea e armi a lungo raggio”. Maria Zakharova: “Consideriamo questo come un'altra manifestazione del corso russofobo dell'attuale leadership italiana” Gli Stati Uniti hanno confermato l'invio di nuovi . (Ilgiornaleditalia.it)

