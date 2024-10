Cityrumors.it - “Non ce la faccio più”, la disperata richiesta d’aiuto del figlio alla madre prima di suicidarsi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Senigallia. Leonardo Calcina,del suicidio, ha lanciato un SOS finale: “Mamma, voglio andare via dscuola. Non ce lapiù” Non ci si dà pace per la tragica morte del 15enne di Senigallia. Sebbene in un primo momento la sua fuga con la pistola d’ordinanza del padre abbia fatto temere per la sicurezza degli studenti delle scuole della cittadina emiliana, nel giro di poche ore gli inquirenti hanno trovato il suo corpo senza vita ed hanno subito capito che dietro a quell’evasione c’era un altro scopo, quello di togliersi la vita. Ora Senigallia e tutt’Italia piangono Leonardo Calcina: ancora una volta, pesa l’ombra del bullismo. Ladel suicidio: l’ultimo messaggio di Leo (cityrumors.it / canva)Aveva dato la buonanotte ai genitori ed era andato a letto ma, di fatto, in camera sua non ci è mai arrivato.