Napoli celebra la XVI Giornata Nazionale Avo: iniziative per il volontariato ospedaliero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della XVI Giornata Nazionale dell'Associazione Volontari Ospedalieri , Napoli si prepara a una serie di eventi pensati per sensibilizzare la popolazione sul valore del volontariato e della solidarietà. L'iniziativa, che si terrà il 19 ottobre nel quartiere Vomero, mira a rafforzare l'importanza di un sostegno attivo ai malati e a coloro che vivono situazioni di fragilità. Con un forte messaggio di empatia e altruismo, i volontari dell'Avo si impegneranno a portare un sorriso e un gesto gentile a chi ha bisogno. I dettagli dell'evento al Vomero Sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 14, i volontari dell'Avo saranno presenti al Vomero, precisamente all'angolo tra via Alvino e via Scarlatti. Durante questa Giornata, sarà allestito un banchetto dove i membri dell'associazione distribuiranno le Kalanchoe, conosciute come le "piantine del sorriso".

