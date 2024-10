Musk dona 75 mln per campagna di Trump (Di giovedì 17 ottobre 2024) 4.14 Elon Musk ha donato 75 mln di dollari (circa 69 mln di euro) dallo scorso luglio a "Trump America PAC", un SuperPAC per sostenere la campagna elettorale dell'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano. Musk è uno dei più convinti sostenitori dell'ex presidente e sta finanziando il movimento MAGA (Make America Great Again).Ha accompagnato Trump questo mese al raduno simbolico che l'ex presidente ha tenuto nella piccola cittadina di Butler (Pennsylvania), dove è stato quasi assassinato il 13 luglio. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 4.14 Elonhato 75 mln di dollari (circa 69 mln di euro) dallo scorso luglio a "America PAC", un SuperPAC per sostenere laelettorale dell'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano.è uno dei più convinti sostenitori dell'ex presidente e sta finanziando il movimento MAGA (Make America Great Again).Ha accompagnatoquesto mese al raduno simbolico che l'ex presidente ha tenuto nella piccola cittadina di Butler (Pennsylvania), dove è stato quasi assassinato il 13 luglio.

