Mondiali calcio, Italia sarà testa di serie al sorteggio per le qualificazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sorride l'Italia di Luciano Spalletti. L'Italia sarà testa di serie al sorteggio dei gironi di qualificazione al Mondiale 2026. La certezza matematica per la squadra azzurra che a due giornate dalla fine comanda il proprio girone di Nations League con 10 punti, è arrivata grazie al netto successo della Spagna sulla Serbia che qualifica Morata e compagni ai quarti di finale della competizione.Anche finendo terzi nel gruppo infatti, gli Azzurri sarebbero teste di serie per via del ranking Fifa, in cui hanno davanti soltanto Inghilterra, Portogallo (a cui basta un punto) e Olanda. Il sorteggio di qualificazione al Mondiale 2026 dipende dalla Nations League. Le teste di serie sono le 8 qualificate ai quarti di Nations e le 4 migliori per ranking Fifa.

