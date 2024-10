Mistermovie.it - Mister Movie | La Reazione delle sorelle di Zayn Malik per la morte di Liam Payne

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragica scomparsa di, ex membro degli One Direction, ha scosso profondamente il mondo della musica e i fan della band.è morto giovedì 17 ottobre dopo una caduta dal balcone del suo hotel in Argentina. Mentre gli altri membri della band –, Niall Horan, Harry Styles e Louis Tomlinson – non hanno ancora commentato pubblicamente l’accaduto, ledi, Doniyae Waliyha, hanno espresso il loro dolore sui social media. Le reazionialladiDoniyaha condiviso una toccante Instagram Story con una foto di, accompagnata da un messaggio semplice ma significativo: “Cuore spezzato”, insieme all’emoji di un cuore infranto e “RIP”. Anche Waliyhaha pubblicato la stessa foto, scrivendo: “Letteralmente con il cuore spezzato. Non ho parole”, utilizzando emoticon di tristezza e pianto.