Mister Movie | La mostra di Daredevil | Born Again al NYCC mette in risalto i nuovi costumi

L'attesa per il ritorno di Daredevil è ormai ai fermi immagine. Al recente New York Comic Con, i fan hanno potuto dare un assaggio di ciò che li aspetta con la nuova serie Marvel Studios, "Daredevil: Born Again". Tra le tante sorprese riservate dall'evento, è stata l'esposizione dei costumi di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio a catalizzare l'attenzione del pubblico. Daredevil: Born Again – I costumi svelati al NYCC infiammano i fan Immagini trapelate sui social media hanno mostrato i dettagli degli abiti dei due iconici personaggi. Lo sfondo del display, con i suoi caratteristici mattoni rossi, ha immediatamente evocato l'atmosfera di Hell's Kitchen, il quartiere che fa da sfondo alle avventure di Daredevil.

