Milano, uomo di 37 anni tenta una rapina al bar: il gestore reagisce e lo uccide a colpi di forbici in strada. Trovati Gratta e vinci rubati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. Sul posto le volanti della Ilmessaggero.it - Milano, uomo di 37 anni tenta una rapina al bar: il gestore reagisce e lo uccide a colpi di forbici in strada. Trovati Gratta e vinci rubati Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Undi circa 30è stato trovato morto inquesta mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovda Cermenate. Sul posto le volanti della

Uomo trovato morto per strada a Milano - accoltellato dal titolare del bar che voleva rapinare - La posizione del titolare del bar è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, mentre gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando. Ucciso a coltellate stamani intorno alle 5 a Milano, in via Giovanni Da Cermenate. . . Si tratterebbe di un trentenne italiano che, secondo le prime informazioni, aveva cercato di compiere una rapina in un bar il cui titolare, cinese, ha reagito ferendolo ... (Gazzettadelsud.it)

