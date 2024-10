Milano, tenta rapina al bar: accoltellato e ucciso. Il luogo della tragedia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era entrato in un bar all’orario di apertura, con l’intenzione di mettere a segno una rapina, l’uomo accoltellato in zona Vigentino a Milano. Il titolare del bar, di origini cinesi, avrebbe reagito inseguendo il ladro fuori dal locale colpendo poi ripetutamente l’uomo, deceduto per le ferite riportate. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato il titolare del bar, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. La vittima era un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine. Lapresse.it - Milano, tenta rapina al bar: accoltellato e ucciso. Il luogo della tragedia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Era entrato in un bar all’orario di apertura, con l’intenzione di mettere a segno una, l’uomoin zona Vigentino a. Il titolare del bar, di origini cinesi, avrebbe reagito inseguendo il ladro fuori dal locale colpendo poi ripetutamente l’uomo, deceduto per le ferite riportate. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato il titolare del bar, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. La vittima era un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine.

