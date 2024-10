Gaeta.it - Milano: morto durante tentativo di rapina, indagini in corso sul caso del 37enne ucciso

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un episodio tragico si è verificato stamani a, quando un uomo di 37 anni, con un passato di precedenti penali, ha tentato dire un bar situato in via Giovanni Da Cermenate. Laè finita in modo drammatico, con l'aggressoredal titolare dell'esercizio, il quale ha utilizzato delle forbici per difendersi. Le primeavviate dalla Procura escluderebbero, al momento, la possibilità che l'azione del barista possa essere considerata legittima difesa. Gli inquirenti sono ora al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti e avere un quadro più preciso dell'accaduto. I fatti e la scena del crimine Laè avvenuta nelle prime ore del mattino, quando il bar era ancora in fase di apertura.