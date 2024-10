Milan, l'involuzione di Tomori: viaggio dentro la crisi, Pavlovic ha un'occasione unica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dov`è finito Fikayo Tomori? è una tra le tante e varie domande che i tifosi del Milan si stanno ponendo nel corso di questo avvio di stagione. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dov`è finito Fikayo? è una tra le tante e varie domande che i tifosi delsi stanno ponendo nel corso di questo avvio di stagione.

Tomori in un’altra big di Serie A : il Milan pronto a cederlo - Tra questi c’è Tomori che, come racconta il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, piace alla Juve che lo ha individuato come possibile del suo leader difensivo Gleison Bremer, ormai ai box fino a fine stagione. La Juve può prendere Tomori come sostituto di Bremer che ha finito la stagione (Foto LaPresse) – Rompipallone. (Rompipallone.it)

Calciomercato Milan – Tomori-Juventus - idea vivissima : contatti con gli agenti e … - Il trasferimento di Fikayo Tomori dal Milan alla Juventus può diventare realtà: e spuntano un paio di indizi che confermano il tutto. (Pianetamilan.it)

Verso Milan-Udinese - da Fikayo Tomori a Tijjani Reijnders : quanti cambi per Fonseca - Con l’assenza di Tammy Abraham, poi, c’è anche il nome di Noah Okafor che si candida per partire dall’inizio. Ecco che, quindi, contro la squadra friulana, Ruben Loftus-Cheek si candida per una maglia da titolare, dopo essere rimasto Milanello durante la sosta Nazionali e aver recuperato dai problemi fisici. (Dailymilan.it)