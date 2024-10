Mercati: reazione positiva a taglio tassi FED, ma incertezza persiste (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo trimestre ricco di eventi, culminati con il taglio a sorpresa dei tassi della Federal Reserve (Fed) di 50 punti base (bps). I Mercati dei risk assets hanno reagito positivamente, almeno inizialmente, ma riteniamo che ciò sottovaluti l’incertezza derivante dai recenti dati economici e dalla revisione al ribasso delle stime di utili delle società . Lo sottolineaSriram Reddy, head of Client Portfolio Management, Discretionary, Man Group. FED: reazione positiva Mercati a taglio tassi  Il rallentamento dell’occupazione negli Stati Uniti e in altre economie, nonché il calo della crescita dei salari, stanno facendo emergere segnali di tensione tra i consumatori, spiega nell’analisi sottolineando che “le finanze delle famiglie si sono deteriorate rispetto ai livelli elevati immediatamente successivi alla pandemia di Covid. Quifinanza.it - Mercati: reazione positiva a taglio tassi FED, ma incertezza persiste Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo trimestre ricco di eventi, culminati con ila sorpresa deidella Federal Reserve (Fed) di 50 punti base (bps). Idei risk assets hanno reagitomente, almeno inizialmente, ma riteniamo che ciò sottovaluti l’derivante dai recenti dati economici e dalla revisione al ribasso delle stime di utili delle società . Lo sottolineaSriram Reddy, head of Client Portfolio Management, Discretionary, Man Group. FED: Il rallentamento dell’occupazione negli Stati Uniti e in altre economie, nonché il calo della crescita dei salari, stanno facendo emergere segnali di tensione tra i consumatori, spiega nell’analisi sottolineando che “le finanze delle famiglie si sono deteriorate rispetto ai livelli elevati immediatamente successivi alla pandemia di Covid.

