Mangia un panino e non riconosce più i genitori: bimba di 9 anni rischia la vita. "Cosa c'era dentro" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una mamma del Nuovo Galles del Sud, Australia, sta mettendo in guardia i genitori di tutto il mondo sui pericoli nascosti di un comune strumento di pulizia, dopo che sua figlia ha subito un intervento chirurgico salvavita a causa dell'ingestione accidentale di una setola metallica di una spazzola per barbecue. Kristen Saunders, residente a Newcastle, ha raccontato che sua figlia di nove anni, dopo aver Mangiato un panino con bacon e uova, ha inghiottito una piccola setola che ha perforato l'esofago e si è infilata nell'arteria carotide del collo. >> "Guido non c'è". L'assenza ai funerali dell'amico, poi la scoperta choc della famiglia: morto in casa La bambina ha iniziato a sentirsi come se stesse soffocando, ma la famiglia, come molte altre, ha pensato che la situazione si sarebbe risolta da sola.

