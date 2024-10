Manchester United, Ineos passa alla linea dura: licenziato Ferguson e cancellato il natale! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Manchester United cancella il natale! La nuova proprietà di Sir Jim Ratcliffe continua con i tagli: dopo il licenziamento di Sir Alex Ferguson come ambasciatore del club, adesso l’ultima trovata Il Manchester United sta vivendo i giorni più tribolati della sua storia, sia in campo che fuori. Il club ha infatti accumulato un debito Calcionews24.com - Manchester United, Ineos passa alla linea dura: licenziato Ferguson e cancellato il natale! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcancella il! La nuova proprietà di Sir Jim Ratcliffe continua con i tagli: dopo il licenziamento di Sir Alexcome ambasciatore del club, adesso l’ultima trovata Ilsta vivendo i giorni più tribolati della sua storia, sia in campo che fuori. Il club ha infatti accumulato un debito

Montella al Manchester United : il CT della Turchia nella lista dei candidati per sostituire ten Hag - Vincenzo Montella nella lista dei candidati per sostituire Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United: in Turchia non hanno nessun dubbio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manchester United - The Athletic : INEOS cancella pure il Natale - niente festa con i dipendenti - E chissà che a inguaiare ulteriormente i conti del club non ci sia anche l’esonero di Ten Hag che è sempre più appeso a un filo. Nel frattempo, però, il club è stato il secondo della Premier per cifre spese nel mercato estivo, ma è appena quattordicesimo in classifica. E’ questa la provocazione di The Athletic, la sezione sportiva del Times, che riferisce dei tagli che il patron del Manchester ... (Sportface.it)

Ferguson considerava il Manchester United un suo feudo - finalmente Ratcliffe lo ha mandato via (Times) - E continua: “Non sto parlando solo del boicottaggio della Bbc o anche del modo in cui ha usato la sua posizione di allenatore dello United per aiutare suo figlio Jason, un agente di calcio. Ma nonostante ciò, il Times è d’accordo con Ratcliffe. Così ha chiamato Ferguson e gli ha mostrato l’uscita. La verità è un’altra però. (Ilnapolista.it)