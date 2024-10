Maltempo in Liguria: chiuso il casello di Recco sulla A12 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Forti piogge stanno causando disagi nel centro-levante della Liguria, portando alla chiusura temporanea del casello di Recco sulla A12 Genova-Sestri Levante. La decisione è stata presa a causa degli allagamenti che interessano la viabilità ordinaria, rendendo impossibile l’accesso e l’uscita dal casello in entrambe le direzioni. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, sulla A12 si registrano code tra Genova Nervi e Recco in entrambi i sensi di marcia, con pesanti rallentamenti dovuti alle intense piogge che stanno colpendo la regione. Traffico rallentato anche tra Genova Est e Rapallo Oltre alla chiusura del casello di Recco, il Maltempo sta causando rallentamenti anche nel tratto compreso tra Genova Est e Rapallo, sempre sulla A12 e in entrambe le direzioni. Thesocialpost.it - Maltempo in Liguria: chiuso il casello di Recco sulla A12 Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Forti piogge stanno causando disagi nel centro-levante della, portando alla chiusura temporanea deldiA12 Genova-Sestri Levante. La decisione è stata presa a causa degli allagamenti che interessano la viabilità ordinaria, rendendo impossibile l’accesso e l’uscita dalin entrambe le direzioni. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia,A12 si registrano code tra Genova Nervi ein entrambi i sensi di marcia, con pesanti rallentamenti dovuti alle intense piogge che stanno colpendo la regione. Traffico rallentato anche tra Genova Est e Rapallo Oltre alla chiusura deldi, ilsta causando rallentamenti anche nel tratto compreso tra Genova Est e Rapallo, sempreA12 e in entrambe le direzioni.

Maltempo in Liguria : chiuso il casello di Recco sull’autostrada A12 per allagamenti - La combinazione di pioggia intensa e traffico congestionato può creare situazioni di pericolo, pertanto è consigliabile ridurre la velocità e mantenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto ai veicoli che precedono. La situazione è stata comunicata ufficialmente da Autostrade per l’Italia, che ha anche avvisato della formazione di code e rallentamenti su vari tratti dell’autostrada a causa ... (Gaeta.it)