L’omaggio a Puccini inaugura Buchmesse. Alt Oper di Francoforte (Di giovedì 17 ottobre 2024) Martedì sera la serata “Puccini in Opera, omaggio al compositore italiano nell’anno del suo centenario” all’Alte Oper di Francoforte con l’orchestra della Fondazione Arena di Verona, ha inaugurato la Buchmesse 2024, la più grande fiera del libro d’Europa, uno dei massimi eventi mondiali della cultura e dell’editoria. Per l’occasione è stata presentata nel foyer della grande sala da concerto una mostra fotografica dedicata ai luoghi di Giacomo Puccini realizzata da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest in collaborazione con Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Simonetta Puccini e Museo Pucciniano di Celle; è stato inoltre distribuito materiale informativo prodotto da The Lands of Giacomo Puccini di Camera di Commercio. L’esposizione è stata visitata e apprezzata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli rappresentante del Governo italiano alla sera. Lanazione.it - L’omaggio a Puccini inaugura Buchmesse. Alt Oper di Francoforte Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Martedì sera la serata “ina, omaggio al compositore italiano nell’anno del suo centenario” all’Altedicon l’orchestra della Fondazione Arena di Verona, hato la2024, la più grande fiera del libro d’Europa, uno dei massimi eventi mondiali della cultura e dell’editoria. Per l’occasione è stata presentata nel foyer della grande sala da concerto una mostra fotografica dedicata ai luoghi di Giacomorealizzata da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest in collaborazione con Fondazione Giacomo, Fondazione Simonettae Museoano di Celle; è stato inoltre distribuito materiale informativo prodotto da The Lands of Giacomodi Camera di Commercio. L’esposizione è stata visitata e apprezzata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli rappresentante del Governo italiano alla sera.

