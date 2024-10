LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: nella notte le prove libere con Bagnaia e Martin (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena sul circuito di Phillip Island. Sarà una prima giornata contrassegnata da una grande incognita. Il tracciato oceanico infatti è stato appena rivestito da un nuovo manto d’asfalto, fattore che creerà sicuramente qualche grattacapo ai piloti in pista. A questo si aggiungono delle condizioni meteorologiche avverse, con il rischio concreto di pioggia. Rimane da capire dunque se le prove potranno dare delle indicazioni concrete o se rimarranno solo delle occasioni di sperimentazione da parte dei vari team Inutile dire che i fari saranno puntati su Francesco “Pecco” Bagnaia, intenzionato ad agganciare il rivale di sempre Jorge Martin. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: nella notte le prove libere con Bagnaia e Martin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellee delle pre-qualifiche del Gran Premio d’, diciassettesimo appuntamento del Motomondialediin scena sul circuito di Phillip Island. Sarà una prima giornata contrassegnata da una grande incognita. Il tracciato oceanico infatti è stato appena rivestito da un nuovo manto d’asfalto, fattore che creerà sicuramente qualche grattacapo ai piloti in pista. A questo si aggiungono delle condizioni meteorologiche avverse, con il rischio concreto di pioggia. Rimane da capire dunque se lepotranno dare delle indicazioni concrete o se rimarranno solo delle occasioni di sperimentazione da parte dei vari team Inutile dire che i fari saranno puntati su Francesco “Pecco”, intenzionato ad agganciare il rivale di sempre Jorge

