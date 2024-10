L’ITIA torna a parlare precisa: “Nessun trattamento di favore a Jannik Sinner” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una questione che sta assumendo sempre più dei connotati di un confronto politico. Il caso di doppia positività accidentale al Clostebol di Jannik Sinner è un tema evergreen nell’attualità. Il ricorso della WADA al TAS, con la richiesta di condanna per il tennista italiano a 1/2 anni, ha fatto e continua a far discutere e, sulla base di quanto pubblicato dall’Agenzia mondiale dell’antidoping, il nodo della questione non sarebbe nel merito, ma nel diritto. In altre parole, parliamo di grado di colpa/negligenza del n.1 del mondo. La domanda che ci si pone è la seguente: il pusterese ha fatto tutto quello che poteva per non essere contaminato? Secondo il Tribunale di primo grado sì, mentre la WADA non è dello stesso avviso. Oasport.it - L’ITIA torna a parlare precisa: “Nessun trattamento di favore a Jannik Sinner” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una questione che sta assumendo sempre più dei connotati di un confronto politico. Il caso di doppia positività accidentale al Clostebol diè un tema evergreen nell’attualità. Il ricorso della WADA al TAS, con la richiesta di condanna per il tennista italiano a 1/2 anni, ha fatto e continua a far discutere e, sulla base di quanto pubblicato dall’Agenzia mondiale dell’antidoping, il nodo della questione non sarebbe nel merito, ma nel diritto. In altre parole, parliamo di grado di colpa/negligenza del n.1 del mondo. La domanda che ci si pone è la seguente: il pusterese ha fatto tutto quello che poteva per non essere contaminato? Secondo il Tribunale di primo grado sì, mentre la WADA non è dello stesso avviso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ITIA torna a parlare precisa : “Nessun trattamento di favore per Jannik Sinner” - Un segnale anche in vista del procedimento del TAS? Di sicuro, per il 23enne nostrano non deve essere semplice gestire questa situazione, con una spada di Damocle sul collo. Considerazioni in cui si vuol far capire quanto non ci siano stati due pesi e due misure e si siano seguite le norme dell’antidoping senza alcun occhio di riguardo. (Oasport.it)

Puppo estasiato da Sinner : “Ho reagito come Bud Spencer con Terence Hill. Questo è lo Jannik che ho in mente” - Se vince anche oggi, si ritrova comunque in finale. Non era un suo modo di recitare. Ieri, pur non dimenticando che si tratta comunque di una esibizione, a un certo punto Medvedev era disperato tanto da tirar fuori dal mazzo un servizio da sotto, poi si è anche arrabbiato. VIDEO: LA PUNTATA COMPLETA DI TENNISMANIA . (Oasport.it)

Jannik Sinner in Arabia - inquadrature tv ripugnanti : lo scempio in diretta - Il numero 1 del mondo ha superato i quarti umiliando ancora una volta il malcapitato Daniil Medvedev per 6-0, 6-3 e oggi affronterà Djokovic in semifinale (diretta ore 18,30 su Supertennis, Sky Sport e Dazn). 5 ai sei tennisti partecipanti, 6 a chi vince) ma offre inquadrature televisive dilettantistiche e ripugnanti che impediscono persino di capire dove è la pallina. (Liberoquotidiano.it)