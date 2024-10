L’Iran dopo 35 anni di sanzioni: la gente è più povera, gli ayatollah più forti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le sanzioni occidentali non hanno scosso il potere del regime ma hanno cambiato la struttura della società iraniana. L’Iran dopo 35 anni di sanzioni: la gente è più povera, gli ayatollah più forti InsideOver. It.insideover.com - L’Iran dopo 35 anni di sanzioni: la gente è più povera, gli ayatollah più forti Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Leoccidentali non hanno scosso il potere del regime ma hanno cambiato la struttura della società iraniana.35di: laè più, glipiùInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue - von der Leyen : “Sanzioni all’Iran per aver fornito armi alla Russia” - L’Unione europea ha dichiarato che “è coinvolto nello sviluppo del programma iraniano (di droni) e di missili”, dato il suo ruolo di alto livello nella difesa. I contributi al terrore e alla guerra di aggressione illegale della Russia hanno gravi conseguenze”, ha dichiarato von der Leyen. Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha confermato le nuove misure durante una visita a ... (Lapresse.it)

Gli USA estendono le sanzioni al settore petrolifero dell’Iran - Gli USA estendono le sanzioni all’Iran? L’amministrazione Biden ha annunciato che gli […]. Gli USA estendono le sanzioni al settore petrolifero e petrolchimico dell’Iran. Le esportazioni di petrolio dell’Iran sono aumentate sotto il mandato del presidente Biden, poiché l’Iran è riuscito a eludere le sanzioni e poiché la Cina è diventata il principale acquirente di petrolio dell’Iran. (Periodicodaily.com)

“Ha dato missili alla Russia” : gli Usa estendono le sanzioni all’Iran. Intanto Teheran continua a lavorare per riaprire i negoziati sul nucleare - Intanto, proprio nel tentativo di allentare le sanzioni imposte negli ultimi anni dall’Occidente, il neo-presidente Masoud Pezeshkian continua a lavorare per riaprire le trattative sul nucleare. Teheran, nel frattempo, continua anche nel suo impegno per migliorare i rapporti con i paesi vicini. Per lo stesso motivo Berlino, Parigi e Londra nel formato “E3” annunciano che adotteranno dazi e ... (Ilfattoquotidiano.it)