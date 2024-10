Libano, attacchi di Israele a Tiro e nella Bekaa. Scholz: “Continuare a fornire armi a Tel Aviv”. Unifil: “Difenderci potrebbe causare più problemi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continuano gli scontri tra Israele e Hezbollah, con Unifil tra i due fuochi. I soldati Onu ammettono: “È il momento più difficile dalla guerra del 2006”. Crosetto annuncia: “Servono nuove regole d’ingaggio per i nostri militari sulla Linea Blu” L'articolo Libano, attacchi di Israele a Tiro e nella Bekaa. Scholz: “Continuare a fornire armi a Tel Aviv”. Unifil: “Difenderci potrebbe causare più problemi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Libano, attacchi di Israele a Tiro e nella Bekaa. Scholz: “Continuare a fornire armi a Tel Aviv”. Unifil: “Difenderci potrebbe causare più problemi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continuano gli scontri trae Hezbollah, contra i due fuochi. I soldati Onu ammettono: “È il momento più difficile dalla guerra del 2006”. Crosetto annuncia: “Servono nuove regole d’ingaggio per i nostri militari sulla Linea Blu” L'articolodi: “a Tel”.: “più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medio Oriente - Crosetto : “Israele ha diritto di difesa - ma rispetti le basi Unifil” - . ministro della Difesa ha sostenuto che l'Italia riconosce il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di organizzazioni terroristiche, ma al contempo esorta lo Stato ebraico a rispettare il diritto internazionale e soprattutto a smettere di attaccare le basi Onu in Libano L'articolo Medio Oriente,. (Ildifforme.it)

Attacchi a Unifil - Patuanelli a Crosetto : “Bisogna imporre sanzioni a Israele - da un anno si macchia di crimini di guerra” - Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Stefano Patuanelli, intervenendo in aula nel corso dell’informativa del ministro Crosetto sugli attacchi a Unifil. Va fatto per Israele come abbiamo fatto per la Russia – ha aggiunto -. Non possiamo più dirci indignati a parole e non essere conseguenti nei fatti“. (Ilfattoquotidiano.it)

Crosetto : “Israele rispetti le basi Unifil - rischio conflitto aperto è reale” - (Adnkronos) – Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazioni Unifili in Libano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale ... (Webmagazine24.it)