Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto a Buenos Aires: aveva 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, celebre cantante britannico e membro dell’iconica boy band One Direction, è tragicamente scomparso a Buenos Aires, in Argentina. L’artista, che aveva 31 anni, è deceduto a seguito di una caduta dal balcone del terzo piano dell’hotel in cui alloggiava, situato nel quartiere Palermo, una delle zone più conosciute della capitale argentina. Liam Payne è morto tragicamente a Buenos Aires: faceva parte degli One Direction Payne si trovava in Argentina da qualche giorno e, secondo alcune fonti, aveva recentemente assistito a un concerto di Paul McCartney. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora avvolte nel mistero e non completamente chiarite. Tuttavia, il quotidiano argentino La Nación ha riferito che, nel pomeriggio precedente la tragedia, la polizia locale era già intervenuta presso l’hotel dopo una segnalazione del manager della struttura. Metropolitanmagazine.it - Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto a Buenos Aires: aveva 31 anni Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), celebre cantante britco edell’iconica boy band One, è tragicamente scomparso a, in Argentina. L’artista, che31, è deceduto a seguito di una caduta dal balcone del terzo piano dell’hotel in cui alloggiava, situato nel quartiere Palermo, una delle zone più conosciute della capitale argentina.tragicamente a: faceva parteOnesi trovava in Argentina da qualche giorno e, secondo alcune fonti,recentemente assistito a un concerto di Paul McCartney. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora avvolte nel mistero e non completamente chiarite. Tuttavia, il quotidiano argentino La Nación ha riferito che, nel pomeriggio precedente la tragedia, la polizia locale era già intervenuta presso l’hotel dopo una segnalazione del manager della struttura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - ex membro dei One Direction - è morto a 31 anni - Liam Payne, ex membro dei One Direction e star della musica, è morto all'età di 31 anni nella giornata del 16 ottobre 2024. Il cantante Liam Payne è morto a soli 31 anni il 16 ottobre 2024, dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel in Argentina. I medici accorsi sulla scena non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell'artista e le indagini su quanto è successo sono attualmente ... (Movieplayer.it)

Tragedia a Buenos Aires : morto Liam Payne - ex membro dei One Direction - . Payne è morto dopo una caduta dal terzo piano di un hotel situato nel quartiere Palermo. musicista aveva solo 31 anni ed era noto in tutto il mondo per la sua carriera nella boyband One Direction, esplosa negli anni 2010 dopo la partecipazione dei membri alla versione britannica di X Factor L'articolo. (Ildifforme.it)

Liam Payne - morto a 31 l’ex membro degli One Direction - La notizia è riportata dalla stampa argentina. Il corpo del ragazzo è stato trovato dopo che era caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo. In aggiornamento . Giovane, giovanissimo. Una notizia che coglie di sorpresa i numerosissimi fan della band, sparsi in tutto il mondo. 31 anni. (Dilei.it)