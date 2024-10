Ilrestodelcarlino.it - Le indagini. Bullismo, ma non solo: spunta un brutto voto: "Non poteva saperlo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Leonardo Calcina aveva preso una scuola, quattro e mezzo nella prova di informatica relativa alla creazione di un foglio excel, un foglio di lavoro elettronico che è in grado di creare tabelle in cui inserire dati e fare anche dei conti in maniera veloce. La sua non era andata bene ma era l’unico neo nel suo nuovo percorso scolastico che aveva iniziato daun mese con l’avvio della scuola a settembre perché sulle altre materie il rendimento prometteva bene. Quelemerge dai primi accertamenti fatti dai carabinieri della Compagnia di Senigallia, dopo il ritrovamento del corpo del minore, avvenuto lunedì mattina attorno alle 11, nella frazione di Montignano e a meno di due chilometri di distanza da dove abitava con il padre.