Gaeta.it - Le farfalle rigate: un classico della pasta italiana

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La giornata mondiale: il 25 ottobre celebra un simbolocultura gastronomicaLarappresenta un elemento fondamentaledieta mediterranea e una delle icone assolutecultura culinaria. Considerata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, laoccupa un posto di rilievo non solo nella cucina di casa, ma anche nella ristorazione internazionale. Il prossimo 25 ottobre, il mondogastronomia si preparerà a festeggiare la giornata mondiale, un’occasione ideale per riflettere sulla varietà di formati e ingredienti che rendono questo alimento tanto amato. In particolare, il pastificio La Molisana propone un grande: le, disponibili nelle versioni classica e integrale, reinterpretando così il tradizionale piatto italiano.