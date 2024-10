Biccy.it - Laura Valente torna ad Amici per una masterclass: “Te come Joker, te come octopus”

(Di giovedì 17 ottobre 2024), ex voce dei Matia Bazar, èta adper fare unaa un paio di loro. I primi a seguire una sua lezione sono stati Vybes, Chiamamifaro, Ilan e Nicolò. “Mi farete sentire la canzone che avete portate oggi e poi capiremo se la comunicazione va bene“. Spoiler: non è andata bene per nessuno., infatti, ha massacrato tutti senza alcuna distinzione. A Vybes ha detto: “Canti un testo allegro? No. E allora se ridi non è bellissimo. Se ridi cantando un pezzo triste sembri. Sei consapevole o ti viene spontaneo ridere? Puoi provare a non ridere? Puoi scegliere di non ridere o ti viene proprio spontaneo?“. A Chiamamifaro ha criticato il modo di muoversi. “Ti muovi tantissimi, tu che avevi un pezzo fermo non puoi capire quanti movimenti hai fatto, avevi le maniun, rifalla togliendo un filo di voce e cercando di stare ferma“.