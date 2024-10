Iltempo.it - Ladro ucciso durante una rapina: arrestato il titolare del bar che lo ha colpito

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Voleva rubare dei Gratta e Vinci Eros Di Ronza - questo il suo nome - 37 anni, morto stamani in zona Vigentino, a Milano,daldel bar. Quel bar era stato già 'bersaglio', in passato di tre diverse rapine: il, un cittadino cinese di 31 anni, ha reagito al tentativo di, rincorrendo ilfuori dal locale. Secondo quando confermato, l'uomo hail 37enne, con precedenti per furto e, con delle forbici, sulla parte alta del torace, con numerosi fendenti. Secondo le prime ricostruzioni, per compiere la, Di Ronza era arrivato intorno alle 5 in sella a un motorino rubato insieme con un complice, ancora ricercato. Il 37enne era entrato nel locale forzando la saracinesca e facendo scattare l'allarme.