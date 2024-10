Lanazione.it - La Sr429 sotto sequestro dopo l'incidente mortale: “Ripristinare la viabilità”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Castelfiorentino, 17 ottobre 2024 – «L’assenza di risposte chiare riguardo le tempistiche per il dissta alimentando il malcontento tra i cittadini e le imprese. Occorre un intervento immediato, sia per superare le criticità tecniche e amministrative che ostacolano la riapertura completa della strada, sia per implementare soluzioni temporanee che migliorino la gestione del traffico». Lo ha detto il consigliere regionale Enrico Sostegni a proposito della «questione 429», annunciando di aver presentato un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere al presidente Eugenio Giani se e in che modo la Regione intenda attivarsi in «ogni sede utile affinché si giunga in tempi celeri a ristabilire la piena funzionalità della strada regionale, superando definitivamente i disagi per la comunità e per le imprese che operano nell’area interessata».