Intesa Sanpaolo nasce area Chief Security Officer affidata a De Vita

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, che si è riunito sotto la Presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, ha deliberato la costituzione della nuova area di Governo 'Chief Security Officer', a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina, affidata ad Antonio De Vita.All'area di Governo di nuova costituzione è affidato il presidio della sicurezza fisica, informatica (cyber Security) e della continuità operativa (business continuity). Si garantisce così: un unico punto di presidio dei modelli e delle soluzioni in materia di sicurezza; la governance del budget; l'identificazione delle priorità; il consolidamento dell'adesione ai migliori standard e modelli internazionali in materia di sicurezza.

Il Diploma di Laurea di primo livello in Scienze della sicurezza interna ed esterna conseguita presso l'Università di Tor Vergata di Roma.

