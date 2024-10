Incontri al Mau (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre 2024 ore 15,30 Bruna e Carla Parodi presentano “Geometrie al femminile”: una raccolta di 26 racconti che hanno per protagoniste le donne presentate al lettore in ordine alfabetico, da Angela a Zoe, tratteggiate nella loro esistenza, con le caratteristiche peculiari di ogni età Torinotoday.it - Incontri al Mau Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre 2024 ore 15,30 Bruna e Carla Parodi presentano “Geometrie al femminile”: una raccolta di 26 racconti che hanno per protagoniste le donne presentate al lettore in ordine alfabetico, da Angela a Zoe, tratteggiate nella loro esistenza, con le caratteristiche peculiari di ogni età

