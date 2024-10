Iliad down, cosa sta succedendo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Problemi con il sito, la telefonia mobile e Internet: ecco le segnalazioni sui malfunzionamenti della rete Iliad da parte degli utenti Ilgiornale.it - Iliad down, cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Problemi con il sito, la telefonia mobile e Internet: ecco le segnalazioni sui malfunzionamenti della reteda parte degli utenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iliad down oggi - problemi con la rete e il servizio internet : cosa sta succedendo - Gli utenti stanno segnalando problemi di rete e relativi alla connessione internet. Iliad non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale per spiegare la natura dei malfunzionamenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)