Il set tra le vie del centro storico | Alla vita proiettato al Teatro Sociale

FASANO - Un Teatro Sociale gremito, ieri sera, mercoledì 16 ottobre, ha ospitato il secondo appuntamento della rassegna cinematografica allestita da Apulia film commission in collaborazione con l'assessorato Alla Cultura e l'assessorato al Turismo del Comune di Fasano.

Riapre il teatro Sociale : capienza aumentata - 000 euro da contributi regionali, della Fondazione Manodori e con risorse comunali, che hanno permesso l’aumento della capienza con la riapertura dei palchi superiori, oltre a lavori di consolidamento, messa in sicurezza, completamento dell’impianto di riscaldamento e illuminazione, fino all’installazione dei presidi di rilevazione antincendio. (Ilrestodelcarlino.it)

Ultimi biglietti disponibili per Robert Plant - la voce dei Led Zeppelin è attesa al Teatro Sociale - A pochi mesi dai trionfali sold out dell’ultimo tour estivo, Robert Plant ha da tempo annunciato 11 nuove incredibili date evento in Italia che copriranno tutto il mese di Ottobre e che lo vedranno protagonista insieme a Suzi Dian, del progetto Saving Grace. Il tour partir?à a ottobre dallo... (Quicomo.it)

"Dove eravamo rimasti" - Solenghi e Lopez al Teatro Sociale di Pinerolo - Domenica 20 ottobre al Teatro Sociale di Pinerolo Massimo Lopez e Tullio Solenghi aprono in modo scoppiettante la stagione teatrale 2024/2025 organizzata dal Comune di Pinerolo in collaborazione con Piemonte dal Vivo. In questa occasione il duo torna insieme sul palcoscenico con Dove eravamo... (Torinotoday.it)