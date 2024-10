Ilfattoquotidiano.it - I morti non soffrono/The dead don’t hurt, l’anti western al femminile di Viggo Mortensen che ricorda Million dollar baby

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)e il suo(al) per caso. Se c’è un dato encomiabile, anti spettacolare, moralmente onesto, in Inon/The– presentato in queste ore alla Festa di Roma 2024, dopo un’anteprima mondiale a Toronto addirittura del settembre 2023 – è quello di smontare con delicatezza tanti piccoli vetusti incartapecoriti codicilli di genere. Quasi che il mito della frontiera americana possa essere, senza incidere troppo, un asettico contenitore di storie. In Inonsi segue la gagliarda ma dolorosa emancipazione di una donna, la franco-canadese Vivienne (Vicky Krieps), nell’estremo ovest costiero statunitense nel 1860, e del suo fortuito incontro con un altro immigrato, il danese Olsen ().