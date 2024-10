Superguidatv.it - I Finley conquistano Milano: una grande festa in musica tra l’effetto nostalgia e il futuro con un invito ai fan «non smettete mai di credere nei sogni»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il concerto de Iall’Unipol Forum diè stato un successo. Una notte in cui laè stata laprotagonista in una serata in bilico tra il passato e il presente, trae la curiosità per il. Iconfermano di essere delle star! Il Forum di Assago aper una notte è diventato la casa de I, la boyband italiana da record che nel 2006 ha conquistato classifiche e ilpubblico con la hit “Diventerai una star“. Una carriera partita col botto: più di 300 mila copie vendute, hit di successo e tantissimi premi tra cui 2 Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, il primo nel 2006 a Copenaghen e il secondo a Liverpool nel 2008. Dallo scantinato del locale Circolone, Pedro, Ka, Dani e Ste sono diventati negli anni 2000 una delle boy band di maggior successo idoli per milioni di ragazzini.