"Ha provato a uccidere un medico con un taglierino": giovane patteggia 5 anni di carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gip del tribunale di Palermo Marco Gaeta ha dato il via libera all'accordo tra accusa e difesa e ha ratificato il patteggiamento a 5 anni per Paolo Montalbano, 23 anni, originario di Ribera, nell'Agrigentino, accusato del tentato omicidio di un primario dell’ospedale Cervello di Palermo. Il Palermotoday.it - "Ha provato a uccidere un medico con un taglierino": giovane patteggia 5 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gip del tribunale di Palermo Marco Gaeta ha dato il via libera all'accordo tra accusa e difesa e ha ratificato ilmento a 5per Paolo Montalbano, 23, originario di Ribera, nell'Agrigentino, accusato del tentato omicidio di un primario dell’ospedale Cervello di Palermo. Il

