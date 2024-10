Ilrestodelcarlino.it - Gasdotto di 70 chilometri nella pianura Padana: “Così intrappoliamo Co2”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ferrara, 17 ottobre 2024 – Si chiama ‘Css’ e sta per Carbon capture and storage. Tradotto, più o meno liberamente, “cattura e stocca l’anidride carbonica”. È la decarbonizzazione, obiettivo fissato dall’accordo di Parigi del 2015. Sta marciando con forza in questa direzione la società Snam rete gas Spa di San Donato Milanese. Che ha un traguardo, quello di realizzare la prima infrastruttura operativa in Italia per il trasporto e lo stoccaggio della Co2. La nostra provincia sarà coinvolta in maniera preponderante. Undi 75si snoderà dal petrolchimico, a nord di Ferrara – il tubone inizia nello stabilimento di piazzale Donegani – per arrivare fino a Casalborsetti, nord di Ravenna. La condotta passerà,nostra provincia, nei territori dei comuni di Ferrara, Voghiera, Portomaggiore e Argenta. Per arrivarein Romagna.