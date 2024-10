Festa del Cinema di Roma: il blondie wob da diva di Claudia Gerini e gli altri beauty look del secondo red carpet (Di giovedì 17 ottobre 2024) secondo red carpet alla Festa del Cinema di Roma: tocca al film U.S. Palmese dei Manetti Bros. essere protagonista. Su fronte beauty però le luci si accendono su make-up e acconciature sfoggiati dalle star. Claudia Gerini incanta con occhi in bold e chioma soft'n'blonde Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma: il blondie wob da diva di Claudia Gerini e gli altri beauty look del secondo red carpet Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)redalladeldi: tocca al film U.S. Palmese dei Manetti Bros. essere protagonista. Su fronteperò le luci si accendono su make-up e acconciature sfoggiati dalle star.incanta con occhi in bold e chioma soft'n'blonde

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa Cinema Roma - Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” - Alla Festa di Roma una storia di calcio ma anche di valori del sud. I Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese”. Servizio di Fabio Falzone The post Festa Cinema Roma, Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

VIDEO | Festa del cinema di Roma - i Manetti bros di prendono il red carpet con “U. S. Palmese” - Una favola calcistica, che trasforma Palmi, un paesino della Calabria, nel teatro perfetto dove “è il sud ha dare riscatto ad un francese”. La "favola calcistica" dei Manetti Bros alla Festa del Cinema. Papaleo: "Fiero di aver interpretato un meridionale che sogna alla grande" Marco e... (Romatoday.it)

Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo : alla Festa del cinema il documentario sul nostro grande attore - Presentato nella sezione Storia del cinema della Festa del cinema di Roma il documentario Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo di Fabrizi Corallo nel centenario della nascita del leggendario attore. Il 29 ottobre lo vedremo su Rai 3|. (Comingsoon.it)