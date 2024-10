"Dona la spesa", a Gragnano 64 ragazzi volontari davanti al supermercato Coop (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un piccolo esercito di giovani volontari a Gragnano ha animato, nei giorni scorsi, la giornata dedicata a "Dona la spesa". L'iniziativa, come di consueto voluta da Mcl e Caritas ha infatti potuto avvalersi della collaborazione di ben 64 tra ragazzi e ragazze che si sono alternati davanti allo Ilpiacenza.it - "Dona la spesa", a Gragnano 64 ragazzi volontari davanti al supermercato Coop Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un piccolo esercito di giovaniha animato, nei giorni scorsi, la giornata dedicata a "la". L'iniziativa, come di consueto voluta da Mcl e Caritas ha infatti potuto avvalersi della collaborazione di ben 64 trae ragazze che si sono alternatiallo

