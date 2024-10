Ilgiorno.it - Disabilità cognitiva. Ricerca dell’Insubria

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tre giornate dedicate all’orientamento nellecognitivo-relazionali. Sesto convegno nazionale sul tema a Varese: l’appuntamento è dal 23 al 25 ottobre presso le sedi dell’Università. Villa Toeplitz e l’aula magna di via Dunant ospiteranno i lavori dell’evento promosso dal Centro internazionale Gianfranco Brebbia, in collaborazione con l’ateneo, Ats Insubria, Ufficio scolastico per la Lombardia, Confindustria Varese e col contributo di Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria del Varesotto. I rappresentanti delle realtà partner hanno portato il loro saluto nell’incontro di presentazione che ha visto la partecipazione dei ragazzi della cooperativa Millepiedi protagonisti di un progetto sportivo.