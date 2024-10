Inter-news.it - David, per l’Inter derby d’Italia e non solo: almeno altre 3 squadre!

(Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è la fila per, attaccante canadese del Lille. Il ragazzo, classe 2000, lascerà a zero in estate la squadra francese. Inter e Juventus attive. QUANTE INTERESSATE! – Il profilo dievidentemente suscita notevole interesse in tutta Europa. Sul giocatore del Lille, prossimo ormai alla scadenza di contratto, si è espresso l’esperto di calciomercato Matteo Moretto. Il suo aggiornamento su X: «Jonathannon rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille. Occasione di mercato per l’estate ma stipendio alto più commissioni da tenere in considerazione. Inter e Juventus interessate e già attive. Ad oggi il Milan non è una opzione. Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto. L’Atletico ha sondato in passato e adesso non è tra i favoriti. Ci si aspetta un movimento dalla Premier nei prossimi mesi».