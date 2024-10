Corea, Pyongyang conferma: Sud definito in costituzione “stato ostile” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corea del Nord conferma che la sua costituzione recentemente rivisitata definisce, per la prima volta, la Corea del Sud come “uno stato ostile”. Il leader Kim Jong Un a gennaio aveva chiesto la modifica costituzionale per designare la Corea del Sud come principale nemico del paese, rimuovere l’obiettivo di un’unificazione Coreana pacifica e definire la sfera sovrana e territoriale del Nord. L’agenzia di stampa ufficiale Kcna ha affermato che la costituzione “definisce chiaramente” la Corea del Sud “come uno stato ostile” quando ha riferito delle recenti demolizioni da parte del Nord di collegamenti stradali e ferroviari inutilizzati che un tempo collegavano la Corea del Nord alla Corea del Sud. Lapresse.it - Corea, Pyongyang conferma: Sud definito in costituzione “stato ostile” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladel Nordche la suarecentemente rivisitata definisce, per la prima volta, ladel Sud come “uno”. Il leader Kim Jong Un a gennaio aveva chiesto la modifica costituzionale per designare ladel Sud come principale nemico del paese, rimuovere l’obiettivo di un’unificazionena pacifica e definire la sfera sovrana e territoriale del Nord. L’agenzia di stampa ufficiale Kcna ha affermato che la“definisce chiaramente” ladel Sud “come uno” quando ha riferito delle recenti demolizioni da parte del Nord di collegamenti stradali e ferroviari inutilizzati che un tempo collegavano ladel Nord alladel Sud.

