Conti in ordine e regole Ue rispettate. La manovra secondo Osnato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seria e coerente. Sono questi gli aggettivi che il presidente della Commissione Finanze alla Camera, Marco Osnato (deputato di Fratelli d'Italia) adopera per descrivere la manovra licenziata dal Consiglio dei ministri e che ora inizia il suo iter. Il documento programmatico di Bilancio, ora, è al vaglio della Commissione europea ma non c'è dubbio, dice il parlamentare meloniano a Formiche.net, che il documento economico varato dall'esecutivo "contribuirà a rafforzare il ruolo dell'Italia nell'Unione europea e dà risposte coerenti in termini di politica fiscale sia internamente che sul piano delle regole comunitarie". Conti in ordine, stabilità e rafforzamento della posizione italiana in Ue. Tutti i timori sullo squilibrio della finanza pubblica sono stati fugati? Non hanno senso di esistere e sono i numeri a dimostrarlo.

Manovra - rush finale per le coperture. Osnato : è il tempo della responsabilità - non delle boutade - Taglio del cuneo fiscale e aiuti alle famiglie per i redditi fino a 35mila euro Dei 25 miliardi necessari per finanziare il programma, più le spese indifferibili, il Mef può contare su circa 16 miliardi: 10 miliardi in arrivo dalla stima migliore delle attese del deficit-pil 2024 al 3,8% dal precedente 4,3% e circa 6 miliardi di accantonamenti fiscali, dalla cancellazione dell’Ace al fondo per ... (Secoloditalia.it)

Osnato - in manovra si può tagliare bonus come monopattino - Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario. . Poi ci sono bonus, tipo quello 'famoso' sul monopattino, che appaiono come spese clientelari e che adesso non hanno più ragione di esistere" Di fatto, argomenta, "se non ricordo male, c'è una foresta di 625 tipi di bonus, di fiscalizzazioni, di incentivi vari, per 125 miliardi l'anno. (Quotidiano.net)

Osnato - in manovra si può tagliare bonus come monopattino - Lì si può intervenire, e si può fare molto. . Se non hanno questi due requisiti, si pensa come e dove intervenire". Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario. Tagliare qualche spesa per far rientrare il rapporto deficit-Pil come indicato nel Def, "a mio modo di vedere, si può e lo si dovrebbe fare. (Quotidiano.net)