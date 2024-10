Como-Parma (sabato 19 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Como che torna dalla sosta è una squadra profondamente diversa nella propria consapevolezza da quella che balbettava nelle prime giornate, due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona per abbandonare i bassifondi della classifica prima di arrendersi a testa alta al Napoli nel 3-1 al San Paolo nel quale Strefezza era stato anche capace di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Como-Parma (sabato 19 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilche torna dalla sosta è una squadra profondamente diversa nella propria consapevolezza da quella che balbettava nelle prime giornate, due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona per abbandonare i bassifondi della classifica prima di arrendersi a testa alta al Napoli nel 3-1 al San Paolo nel quale Strefezza era stato anche capace di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Como-Parma : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena la sfida di Serie A Como-Parma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Como-Parma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. (Calcionews24.com)

Como-Parma in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. Como-Parma su Sky In questo caso Como-Parma non rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky. 70. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. 953. Como-Parma – pronostico Riportiamo qui una media ponderata delle quote delle agenzie di scommesse per immaginare la tendenza-pronostico della ... (Ascoltitv.it)

Como vs Parma : le probabili formazioni - . Dopo l’ultima sconfitta i lariani vogliono tornare al successo per restare nel centro della classifica, mentre gli emiliani puntano al risultato pieno per non scivolare nelle sabbie mobili. Senza lo squalificato Coulibaly, mister Pecchia dovrebbe affidarsi a Bernabè e Sohm a centrocampo, mentre in attacco, alle spalle di Bonny, dovrebbero agire Man, Hernani e Cancellieri COMO(4-2-3-1): ... (Sport.periodicodaily.com)