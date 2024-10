Caro affitti, in Toscana quasi 200mila persone in locazione con canoni oltre la media nazionale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – In Toscana vivono in affitto quasi 200mila toscani, che pagano mediamente un canone mensile di 613 euro, più alto della media nazionale, che si ferma a 531 euro. L’affitto incide sul reddito dei toscani per oltre il 20%, con un picco di quasi il 29% a Firenze, dove, per un appartamento di 100 metri quadrati, si pagano di media 860 euro al mese. Una cifra così alta che, secondo uno studio della Uil servizio lavoro corsione e territorio e Uniat su dati dell’Agenzia delle entrate, il capoluogo toscano si attesta al sesto posto tra le città italiane con il prezzo degli affitti più alto. L’identikit di chi vive in affitto Il 56,7% dei locatari ha un reddito da lavoro dipendente; l’11% ha un reddito da pensione; il 10,9% ha un reddito autonomo e il 21,4% altri redditi. Lanazione.it - Caro affitti, in Toscana quasi 200mila persone in locazione con canoni oltre la media nazionale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Invivono in affittotoscani, che paganomente un canone mensile di 613 euro, più alto della, che si ferma a 531 euro. L’affitto incide sul reddito dei toscani peril 20%, con un picco diil 29% a Firenze, dove, per un appartamento di 100 metri quadrati, si pagano di860 euro al mese. Una cifra così alta che, secondo uno studio della Uil servizio lavoro corsione e territorio e Uniat su dati dell’Agenzia delle entrate, il capoluogo toscano si attesta al sesto posto tra le città italiane con il prezzo deglipiù alto. L’identikit di chi vive in affitto Il 56,7% dei locatari ha un reddito da lavoro dipendente; l’11% ha un reddito da pensione; il 10,9% ha un reddito autonomo e il 21,4% altri redditi.

