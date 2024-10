Ilrestodelcarlino.it - Cantaroni sfida gli amici della Cdr: "E’ come Davide contro Golia"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "I mieiCdr sanno che domenica proverò a fargli lo sgambetto, ma da lunedì sarò di nuovo il loro primo tifoso". Passa in mano a Robertoil "cerino" delle inseguitricicapolista di Promozione, in attesa che qualcuna riesca a fermare la corsasquadra "orange" vittoriosa 7 volte su 7. Domenica ci proverà il tecnico modenese alla guida di un Casalgrande che preso in mano in estate in Prima e poi ripescato un mese fa, viaggia imbattuto al quarto posto a -8 dalla Cdr. "Sulla carta non c’è gara. E’– sorride– due squadre costruite con obiettivi diversi. Noi 35 giorni fa eravamo in Prima, loro sono una corazzata allestita per vincere il campionato. E lo dico sempre anche ai tantiche ho di là, dal patron Morselli, poi "Ventu" (il dt Venturelli, ndr) e il "Pivo" (il ds Pivetti, ndr).