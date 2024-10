Thesocialpost.it - Boccone di carne gli va di traverso, corre dai vicini ma muore sul pianerottolo

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità di Settimo Torinese, nell’hinterland di Torino, la sera del 13 ottobre. Un uomo di 58 anni, mentre cenava da solo nella sua abitazione, ha perso la vita a causa di undiche gli è andato di, bloccandogli le vie respiratorie. Il 58enne, rendendosi conto della gravità della situazione, ha cercato di ottenere aiuto dai suoi. In preda al panico, è uscito di casa e ha bussato alla porta dei, sperando in un intervento immediato. Tuttavia, nonostante i tentativi disperati di questi ultimi di liberargli le vie respiratorie, ogni sforzo si è rivelato vano. La tragedia si è consumata rapidamente davanti agli occhi impotenti dei presenti. L’arrivo del 118 e l’inutile tentativo di rianimazione Ihanno immediatamente chiamato i soccorsi e in pochi minuti un’ambulanza del 118 è giunta sul posto.