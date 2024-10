Liberoquotidiano.it - B&B Hotel apre la sua prima struttura in Sardegna a Sassari, comfort e servizi smart

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos/Labitalia) - B&Bs, catena internazionale con oltre 850in Europa, inaugura la suaincon l'apertura del B&B. E' situato in una posizione strategica: in prossimità della stazione ferroviaria, a 10 minuti a piedi dal centro, a 20 minuti in macchina dalle spiagge del nord, dall'aeroporto di Alghero e da Porto Torres, snodo turistico fondamentale per l'attracco e la partenza dei traghetti. Soggiornando in questo nuovodel Gruppo B&Bs, oltre alla famosa Cattedrale di San Nicola, sarà possibile visitare piazza d'Italia, cuore pulsante della città , la Fontana del Rosello, simbolo di, e i Giardini Pubblici del capoluogo. Per gli appassionati d'arte, una visita al Teatro Civico e al Museo Sanna è sicuramente irrinunciabile.