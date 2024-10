Barbara Palombelli e il dramma della figlia che ha subito lesioni fisiche: il racconto è straziante (Di giovedì 17 ottobre 2024) Barbara Palombelli e sua figlia Serena sono state ospiti di Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin hanno parlato a lungo di un periodo molto difficile vissuto da entrambe, in passato La conduttrice televisiva è sposata con Francesco Rutelli dal 1982; dal loro matrimonio è nato Giorgio, il loro unico figlio biologico. Successivamente, poi, hanno adottato Serena, Francisco e Monica. La coppia – ovviamente – non ha mai fatto distinzione tra i figli adottivi e quello naturale. Serena e sua sorella Monica hanno avuto un’infanzia molto difficile, vissuta in gran parte in una casa famiglia. Il padre, dopo esser stato abbandonato dalla moglie, nonché madre delle ragazze, non ha saputo come crescerle, essendo in condizioni economiche di totale disagio. A quel punto, quindi, aveva deciso di affidarle alle cure dei servizi sociali. Donnapop.it - Barbara Palombelli e il dramma della figlia che ha subito lesioni fisiche: il racconto è straziante Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)e suaSerena sono state ospiti di Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin hanno parlato a lungo di un periodo molto difficile vissuto da entrambe, in passato La conduttrice televisiva è sposata con Francesco Rutelli dal 1982; dal loro matrimonio è nato Giorgio, il loro unico figlio biologico. Successivamente, poi, hanno adottato Serena, Francisco e Monica. La coppia – ovviamente – non ha mai fatto distinzione tra i figli adottivi e quello naturale. Serena e sua sorella Monica hanno avuto un’infanzia molto difficile, vissuta in gran parte in una casa famiglia. Il padre, dopo esser stato abbandonato dalla moglie, nonché madre delle ragazze, non ha saputo come crescerle, essendo in condizioni economiche di totale disagio. A quel punto, quindi, aveva deciso di affidarle alle cure dei servizi sociali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Serena Rutelli - figlia adottiva di Barbara Palombelli : “Non perdonerò mai mia madre” - La conduttrice adottò Serena quando aveva 10 anni insieme alla sorella Monica. Nella puntata di domenica 13 ottobre Barbara Palombelli è stata ospite del programma “Verissimo” di Silvia Toffanin insieme alla figlia Serena Rutelli, che nel 2019 partecipò all’edizione del Grande Fratello. VIDEO DEL GIORNO: Starship rocket booster caught by tower pic. (Dayitalianews.com)

Serena Rutelli - figlia di Barbara Palombelli : “Non perdono la mia mamma biologica per avermi abbandonato” - Silvia Toffanin si è commossa nell'ascoltare la storia di Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli, ospite con lei a Verissimo. La ragazza ha raccontato di non voler sapere più nulla della sua mamma biologica: "Non la perdono, una mamma non è questo".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Barbara Palombelli presto nonna per la quinta volta - la figlia Monica è incinta : “La prima femmina” - Si tratta del quinti nipotino e della prima femmina per la conduttrice e il marito Francesco Rutelli, dopo Bryan Jordan, Carlo Stefano, Pierpaolo e Christian. Ospite di Verissimo, nella puntata del 13 ottobre, ha scoperto che la figlia Monica è incinta per la seconda volta. Barbara Palombelli presto nonna per la quinta volta. (Fanpage.it)