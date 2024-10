Banca mondiale: 700 milioni persone vivono in condizioni di povertà estrema (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sempre più persone nel mondo vivono in condizioni di povertà assoluta, circa 700 milioni. Eliminare la miseria estrema entro il 2030 è un obiettivo sempre più irraggiungibile. Servizio di Caterina Dall’Olio Banca mondiale: 700 milioni persone vivono in condizioni di povertà estrema TG2000. Tv2000.it - Banca mondiale: 700 milioni persone vivono in condizioni di povertà estrema Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sempre piùnel mondoindiassoluta, circa 700. Eliminare la miseriaentro il 2030 è un obiettivo sempre più irraggiungibile. Servizio di Caterina Dall’Olio: 700indiTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Banca Mondiale - 692 milioni di persone in estrema povertà - L'8,5% della popolazione globale, circa 692 milioni di persone, vive in estrema povertà, ovvero con meno di 2,15 dollari al giorno. . Gli standard di vita di 3,5 miliardi di persone sono sotto la soglia dei 6,85 dollari al giorno, una cifra quasi invariata rispetto agli anni 1990 in seguito all'aumento della popolazione. (Quotidiano.net)

Banca Mondiale - 692 milioni di persone in estrema povertà - Lo afferma la Banca Mondiale sottolineando che la riduzione della povertà globale è in una fase di stallo e il periodo 2020-2030 rischia di essere un decennio perso. L'8,5% della popolazione globale, circa 692 milioni di persone, vive in estrema povertà, ovvero con meno di 2,15 dollari al giorno. Gli standard di vita di 3,5 miliardi di persone sono sotto la soglia dei 6,85 dollari al giorno, una ... (Quotidiano.net)

Il colosso bancario Hsbc taglia i banchieri senior : il piano per risparmiare 300 milioni - A rivelarlo è il Financial Times, che ha spiegato come il nuovo ceo Georges Elhedery abbia deciso di mettere mani ai bilanci risparmiando sul costo del lavoro complessivo del colosso bancario. I licenziamenti iniziati cinque anni fa Già a fine agosto, a pochi giorni dall’avvio del nuovo corso targato Elhedery, che si è insediato il 2 settembre, Bloomberg ha rivelato che la banca ha chiesto ai ... (Lettera43.it)